カナダ、インド太平洋特使を新設 関与強化で駐日大使が兼務
2023年04月20日14時42分
カナダのジョリー外相は１９日、イアン・マッケイ駐日大使を新設のインド太平洋特使に任命すると発表した。駐日大使を兼務。域内の在外公館と連携して政府への助言などに当たる。
カナダは２０２２年１１月、インド太平洋戦略を発表した。同地域の平和推進や投資拡大など関与を一層強化する方針だ。
カナダ、インド太平洋特使を新設 関与強化で駐日大使が兼務
2023年04月20日14時42分
カナダのジョリー外相は１９日、イアン・マッケイ駐日大使を新設のインド太平洋特使に任命すると発表した。駐日大使を兼務。域内の在外公館と連携して政府への助言などに当たる。
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