ジョージア州ポート・ウェントワース--(BUSINESS WIRE)-- (ビジネスワイヤ) -- 温度管理工業REITおよび世界規模の統合的ソリューションプロバイダーであるリネージュ・ロジスティクス(以降、「リネージュ」または「同社」)は本日、ジョージア州ポート・ウェントワースで最新の施設の稼働を開始しました。同サバンナ・フレッシュ-ポート・ウェントワースは、北米における最大の単一ターミナルコンテナ施設であり、アメリカ第3位の貨物取扱量を誇るサバンナ港の付近に戦略的に位置しています。

本プレスリリースではマルチメディアを使用しています。リリースの全文はこちらをご覧ください。:https://www.businesswire.com/news/home/20230420005227/ja/

Lineage Logistics' Savannah Fresh-Port Wentworth facility is strategically located near the Port of Savannah and will allow Lineage to process up to 1.4 million pounds of produce per day. (Photo: Business Wire)