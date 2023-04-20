【１面トップ】

〔朝日〕膨らむおなか 誰にも頼れず 内密出産した１０代女性 親から虐待 彼は音信不通 「ここしかない」ひそかに熊本へ

〔毎日〕雇調金でタワマン コロナ特例悪用 労働局憤り〔見えない予算〕

〔読売〕訪日客回復１８１万人 ３月、コロナ前の６６％

〔日経〕中途採用比率、最高３７％ 今年度、７年で２倍に 本社調査 日本型雇用に変革迫る

〔産経〕スーダンに自衛隊機派遣へ 武力衝突激化 邦人６３人退避準備

〔東京〕誰もが投票しやすいルールを 知的障害者、投票権得て１０年 なお壁 自治体ごとの対応に差〔統一地方選２０２３〕

【共通ニュース】

◆特定技能 対象拡充促す 新制度 人材確保重視 有識者会議

◆陸自ヘリ 引き揚げ準備 月内にも 防衛省 水深１０６メートル「海底の崖」 事故２週間

◆爆発物の蓋 ６０メートル飛ぶ 首相襲撃 高さ２メートル、壁に刺さる

◆インド人口 年内世界最多 国連推計 中国上回り１４億２８６０万人

◆北朝鮮「偵察衛星完成」 正恩氏、打ち上げ準備指示

◆楽天 プラチナバンド希望 単独明言 獲得の公算大

◆第９波「大規模な可能性」 コロナ、専門家有志が見解

◆東京理科大、「女子枠」来年度に創設 ３学部１６学科 計４８人 （続）