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２０日の朝刊（都内最終版）☆１

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２０日の朝刊（都内最終版）☆１

2023年04月20日07時51分

【１面トップ】
〔朝日〕膨らむおなか　誰にも頼れず　内密出産した１０代女性　親から虐待　彼は音信不通　「ここしかない」ひそかに熊本へ
〔毎日〕雇調金でタワマン　コロナ特例悪用　労働局憤り〔見えない予算〕
〔読売〕訪日客回復１８１万人　３月、コロナ前の６６％
〔日経〕中途採用比率、最高３７％　今年度、７年で２倍に　本社調査　日本型雇用に変革迫る
〔産経〕スーダンに自衛隊機派遣へ　武力衝突激化　邦人６３人退避準備
〔東京〕誰もが投票しやすいルールを　知的障害者、投票権得て１０年　なお壁　自治体ごとの対応に差〔統一地方選２０２３〕
【共通ニュース】
◆特定技能　対象拡充促す　新制度　人材確保重視　有識者会議
◆陸自ヘリ　引き揚げ準備　月内にも　防衛省　水深１０６メートル「海底の崖」　事故２週間
◆爆発物の蓋　６０メートル飛ぶ　首相襲撃　高さ２メートル、壁に刺さる
◆インド人口　年内世界最多　国連推計　中国上回り１４億２８６０万人
◆北朝鮮「偵察衛星完成」　正恩氏、打ち上げ準備指示
◆楽天　プラチナバンド希望　単独明言　獲得の公算大
◆第９波「大規模な可能性」　コロナ、専門家有志が見解
◆東京理科大、「女子枠」来年度に創設　３学部１６学科　計４８人　（続）

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