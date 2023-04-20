日銀は２０日、東京・日本橋の本店で春の支店長会議を開いた。植田和男総裁が就任してから初めての支店長会議で、持ち直しが続く景気の現状や物価動向などについて議論。全国の支店長から各地の賃上げの状況についても報告を受け、今後の金融政策運営に反映させる。