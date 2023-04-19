卓球のワールドテーブルテニス（ＷＴＴ）チャンピオンズ・マカオ大会は１９日、マカオで行われ、男子シングルス２回戦で張本智和（智和企画）は黄鎮廷（香港）を３―１で下し、準々決勝へ進んだ。

女子シングルスでは早田ひな（日本生命）が田志希（韓国）を３―０で退け８強入り。伊藤美誠（スターツ）は台湾選手に、石川佳純（全農）は中国選手にそれぞれ１―３で敗れた。 （時事）