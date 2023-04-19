西武が今季初の４連勝。一回に若林が先制ソロ、四回にはマキノンが勝ち越し２ランを放った。先発隅田は６回１失点と力投し、昨年３月以来のプロ２勝目。増田が３セーブ目。ソフトバンクは東浜が５回持たず、打線はつながりを欠いた。