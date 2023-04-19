阪神が快勝した。五回に坂本の犠飛で先制。六回にノイジーと佐藤輝の適時打で加点し、七回にも近本の三塁打などで３点を加えた。先発の大竹は七回途中１失点で２勝目。岩貞、Ｋ・ケラーとつないだ。広島は打線のつながりを欠いた。