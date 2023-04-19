オリックスが逆転勝ち。１点を追う七回に代打頓宮が同点右前打を放ち、八回にシュウィンデルの中前打で１点を勝ち越した。田嶋が８回１失点と踏ん張って２勝目。平野佳が４セーブ目。楽天は早川が好投したが、救援陣がつかまった。