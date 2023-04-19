巨人が逆転勝ち。０―１の二回にブリンソンの適時打と吉川の犠飛で逆転。七回に吉川の１号２ラン、八回に中田翔の５号ソロで加点。山崎伊は多彩な球種を有効に使い、７回１失点で今季初勝利。ＤｅＮＡは連勝が４で止まった。