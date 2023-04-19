次期会長に中村朝日社長 新聞協会
2023年04月19日18時22分
日本新聞協会は１９日、会長選考委員会を開き、任期満了を迎える丸山昌宏会長（毎日新聞社会長）の後任に中村史郎副会長（朝日新聞社社長）を内定した。６月２１日の定時会員総会・理事会で決定し、同日就任する。任期は２年。
次期会長に中村朝日社長 新聞協会
2023年04月19日18時22分
日本新聞協会は１９日、会長選考委員会を開き、任期満了を迎える丸山昌宏会長（毎日新聞社会長）の後任に中村史郎副会長（朝日新聞社社長）を内定した。６月２１日の定時会員総会・理事会で決定し、同日就任する。任期は２年。
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