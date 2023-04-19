高橋康夫氏死去（京都大名誉教授、建築史・都市史）
2023年04月19日17時43分
高橋 康夫氏（たかはし・やすお＝京都大名誉教授、建築史・都市史）１４日午後２時１５分、急性腎不全のため京都市の病院で死去、７６歳。大阪府出身。葬儀は既に済ませた。喪主は妻晶子（あきこ）さん。
高橋康夫氏死去（京都大名誉教授、建築史・都市史）
2023年04月19日17時43分
高橋 康夫氏（たかはし・やすお＝京都大名誉教授、建築史・都市史）１４日午後２時１５分、急性腎不全のため京都市の病院で死去、７６歳。大阪府出身。葬儀は既に済ませた。喪主は妻晶子（あきこ）さん。
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