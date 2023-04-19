住友ゴム工業は１９日、福島県の白河工場（白河市）で、水素エネルギーを使って製造したタイヤを公開した。太陽光発電と水素の活用により、製造工程での二酸化炭素排出量は実質ゼロ。山本悟社長は「水素社会の実現に向け産学官の協力が不可欠。２０５０年のカーボンニュートラルに向けて実証を進めていきたい」と語った。