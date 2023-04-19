ウェブ会議障害も報告 利用者保護へ制度見直し―総務省会議
2023年04月19日17時31分
総務省の有識者会議は１９日、通信障害を起こした事業者が同省に提出する「重大な事故」報告の制度を見直すべきだとの提言案を示した。ウェブ会議システムなどの障害も適切に報告するよう改める。社会経済活動のデジタル化で通信サービスの重要性が増しており、利用者保護を強化する。
ウェブ会議障害も報告 利用者保護へ制度見直し―総務省会議
2023年04月19日17時31分
総務省の有識者会議は１９日、通信障害を起こした事業者が同省に提出する「重大な事故」報告の制度を見直すべきだとの提言案を示した。ウェブ会議システムなどの障害も適切に報告するよう改める。社会経済活動のデジタル化で通信サービスの重要性が増しており、利用者保護を強化する。
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