政府、サミット警備に万全 開催まで１カ月
2023年04月19日17時24分
松野博一官房長官は１９日の記者会見で、開催まで１カ月となった先進７カ国首脳会議（Ｇ７広島サミット）の警備強化について、「安全と円滑な進行の確保は開催国の重大な責務だ。成功に向け、準備に万全を期したい」と述べた。
松野氏は「選挙運動の警護と国際会議の警備は対応が異なる。サミットに伴う警備も含め、警察庁が改めて警備警護の強化を全国警察に指示したと承知している」と語った。
政府、サミット警備に万全 開催まで１カ月
2023年04月19日17時24分
松野博一官房長官は１９日の記者会見で、開催まで１カ月となった先進７カ国首脳会議（Ｇ７広島サミット）の警備強化について、「安全と円滑な進行の確保は開催国の重大な責務だ。成功に向け、準備に万全を期したい」と述べた。
松野氏は「選挙運動の警護と国際会議の警備は対応が異なる。サミットに伴う警備も含め、警察庁が改めて警備警護の強化を全国警察に指示したと承知している」と語った。
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