加藤 孝造さん（かとう・こうぞう＝陶芸家、人間国宝）１７日午前５時、急性心不全のため岐阜県多治見市の病院で死去、８８歳。岐阜県出身。葬儀は近親者で済ませた。喪主は長男英人（ひでと）さん。後日お別れの会を開く予定。



〔写真特集〕追悼2023

美濃焼の人間国宝荒川豊蔵に師事。伝統技法「瀬戸黒」「志野」の第一人者として、１０年に重要無形文化財保持者（人間国宝）に認定された。