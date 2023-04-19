国内では１９日、新たに１万２０２２人の新型コロナウイルス感染が確認された。新規感染者は前週の水曜日と比べ約１９００人増えた。新たな死者は２６人、重症者は６２人で、前日から７人増えた。

東京都では、新たに１５１４人の感染を確認。新規感染者は前週の水曜日と比べ１８０人増加した。新たな死者は１人。都基準による重症者は前日比２人減の５人だった。