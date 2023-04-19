【出場選手登録】▽オリックス・吉田凌投手、シュウィンデル内野手▽ソフトバンク・増田珠内野手▽ロッテ・森遼大朗投手▽日本ハム・宮内春輝投手

【同抹消】▽オリックス・山岡泰輔投手、大里昂生内野手▽ソフトバンク・正木智也外野手▽西武・平良海馬投手▽日本ハム・金村尚真投手、井口和朋投手（再登録は２９日以降）