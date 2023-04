サウスカロライナ州スパータンバーグ--(BUSINESS WIRE)-- (ビジネスワイヤ) -- 本日、世界的多角的製造企業ミリケン・アンド・カンパニーは、第5期年次持続可能性報告書「人類のために」を公表しました。報告書は、2019年に初めて設定された2025年持続可能性目標に関するミリケンの進捗を追跡し、2022年に正式に確認されたネットゼロ目標について最初の基準データを提供しています。報告書は、持続可能性が現在のミリケンの事業に影響を与えており、同社の将来にとって必要不可欠であることを示しています。

Milliken's sustainability report, entitled "For HumanKind," shares five years of progress on the company's sustainability goals. (Photo: Business Wire)