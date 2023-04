ペンシルベニア州、チェスターブルック--(BUSINESS WIRE)-- (ビジネスワイヤ) -- Boomi™はインテリジェントコネクティビティとオートメーションを実現するリーダーであり、最高商務責任者(CCO)としてグレッグ・ウルフ、最高戦略責任者(CSO)としてラヒム・バシャ、最高会計責任者(CAO)としてジェシカ・ソアソンを任命したことを本日発表しました。また、グローバルアライアンスおよびチャンネル部門上級副部長にはダン・マカリスターを、グローバル一般市場部門副部長としてトロイ・アンダーソンを迎え入れました。

Boomi Appoints New Additions to Leadership Team as It Continues Global Expansion (Graphic: Business Wire)