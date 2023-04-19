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米ＦＯＸ、１０００億円で和解　大統領選報道の名誉毀損巡り

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米ＦＯＸ、１０００億円で和解　大統領選報道の名誉毀損巡り

2023年04月19日13時12分

トランプ前米大統領＝２０１７年１月、ワシントン（ＡＦＰ時事）

トランプ前米大統領＝２０１７年１月、ワシントン（ＡＦＰ時事）

　【ニューヨーク時事】２０２０年の米大統領選の集計に関する報道で名誉を傷つけられたとして、米投票集計機メーカーが保守系テレビ局ＦＯＸニュースを相手取り損害賠償を求めていた訴訟で、ＦＯＸ側が７億８７５０万ドル（約１０６０億円）を支払うことで和解した。米紙ニューヨーク・タイムズ（電子版）によると、名誉毀損（きそん）訴訟としては過去最大級の和解金額とみられる。

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