円相場、１３４円３１～３１銭 １９日正午現在
2023年04月19日12時07分
１９日の東京外国為替市場の円相場は、正午現在１ドル＝１３４円３１～３１銭と、前日（１３４円２２～２２銭）に比べ０９銭の円安・ドル高となった。
円相場、１３４円３１～３１銭 １９日正午現在
2023年04月19日12時07分
１９日の東京外国為替市場の円相場は、正午現在１ドル＝１３４円３１～３１銭と、前日（１３４円２２～２２銭）に比べ０９銭の円安・ドル高となった。
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