イスラエル、レホボット--(BUSINESS WIRE)-- (ビジネスワイヤ) -- アレフ・ファームズは高品質の動物製品を育てるための新たな方法をデザインするフードテクノロジー企業で、本日、初の商品ブランド「アレフ・カッツ」の発売を発表しました。そしてアレフ・カッツブランドのもと、同社は最初の製品である「プティ・ステーキ」を販売します。プティ・ステーキは、世界初の養殖ステーキで、規制当局の承認を経て、今年後半にシンガポールとイスラエルで発売予定です。ブランド&エクスペリエンス・デザイン・エージェンシーであるBONDの協力により開発されたこのブランド化構想は、アレフ・ファームズの製品を際立たせ、商品化およびその後の顧客やエンドユーザーとの関係構築を加速化させます。

The new Aleph Cuts brand. Courtesy of Aleph Farms.