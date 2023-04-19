ウガンダ同性愛者を難民認定 迫害の恐れ―大阪入管
2023年04月19日11時57分
同性愛者への迫害の恐れを理由に、難民不認定処分を取り消す大阪地裁の判決が確定したウガンダ国籍の３０代女性が１９日、大阪出入国在留管理局から難民認定を受けた。
ウガンダ人同性愛者、難民不認定取り消し 「帰国すれば迫害の恐れ」―大阪地裁
女性はウガンダで母親に同性愛者と打ち明けて以降、警察官らから暴行を受けるようになったため、２０２０年に出国した。
ウガンダ同性愛者を難民認定 迫害の恐れ―大阪入管
2023年04月19日11時57分
同性愛者への迫害の恐れを理由に、難民不認定処分を取り消す大阪地裁の判決が確定したウガンダ国籍の３０代女性が１９日、大阪出入国在留管理局から難民認定を受けた。
ウガンダ人同性愛者、難民不認定取り消し 「帰国すれば迫害の恐れ」―大阪地裁
女性はウガンダで母親に同性愛者と打ち明けて以降、警察官らから暴行を受けるようになったため、２０２０年に出国した。
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