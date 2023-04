テキサス州ダラス&フォートワース--(BUSINESS WIRE)-- (ビジネスワイヤ) -- マウザー・エレクトロニクスは、業界最大手の新製品導入(NPI)ディストリビューターとして最も幅広く半導体・電子部品™を扱う企業であり、アース・デイ2023の前に、受賞歴のある「エンパワリング・イノベーション・トゥゲザー™」(EIT)コンテンツ シリーズの新シーズンとしてグリーン・エネルギー貯蔵に関する啓発活動をスタートさせます。今回のキックオフでは、エネルギー貯蔵システムの必要性や可能性、将来性について、その構成要素やバッテリーの化学的性質などに焦点を当てます。

業界の専門家は、現在、米国で発電されるエネルギーの20%が風力と太陽光により供給されていると考えていますが、再生可能エネルギーはまだ安定したエネルギー源ではなく、電力を必要に応じて利用できるようにするためにはエネルギー貯蔵システムが必要です。このEITコンテンツ シリーズでは、エネルギー収集と貯蔵のトレンド、そして太陽エネルギーがどのようにしてバッテリーに到達するのかについて詳しく説明されます。また、持続可能となる貯蔵分野で、エンジニアが設計に適した部品を選択する方法についても焦点を当てています。

議論の口火を切るのは、EITの人気ポッドキャストである「 The Tech Between Us」で、マウザーの技術コンテンツ担当ディレクターであるレイモンド・インがホストを務めます。グリーン・エネルギー貯蔵関連のポッドキャスト全3回の第1回目は、米国エネルギー省エネルギー貯蔵研究ディレクターのイムレ・ギュック博士をお招きし、再生可能エネルギーを収集・貯蔵し、長期的かつ持続可能な電力を供給するためのグリッドシステムを維持することの世界的重要性について、有益なお話を伺います。今年のアース・デイ(4月22日、土曜日)は、「地球に投資する(Invest in our Planet)」をテーマに、企業が持続可能な活動を推進するためにどのようなことをしてきたかを検証しており、タイムリーな議論となっています。

「今年のEITプログラムは、このような注目すべきゲストとタイムリーなテーマでスタートできることを大変喜ばしく思います」と、マウザー・エレクトロニクスの技術コンテンツ担当ディレクターであり、ポッドキャストThe Tech Between Usのホストでもあるレイモンド・インは述べています。続けて「グリーン・エネルギー貯蔵システムに関するこの技術コンテンツが、未来のソリューションを設計するエンジニアやイノベーターに役立つことを期待しています」と語っています。

この回では、グリーン・エネルギー貯蔵システムの背景にある技術の紹介から始め、リチウムイオンの現在・将来の代替物質と、グリーン・エネルギー分野のための最近の技術開発に焦点を当てます。このシリーズでは、再生可能エネルギーへの移行について詳述し、太陽光発電の成長に注目して、電力供給について説明します。効果的なシステムが実際に成功を収めるよう構築するためには、電力供給源、貯蔵のための蓄電池、そして伝送ケーブルが必要となります。実用的な設計で暫定的なエネルギー貯蔵ソリューションを実装する際の課題を理解することによって、エンジニアは再生可能なソリューションについて貴重な洞察を得ることができます。

今回の共同スポンサーには、メーカーのアナログ・デバイセズ、インフィニオン、リテルヒューズ、オンセミ、パナソニック、フエニックス・コンタクト、TEコネクティビティ、ビシェイが名を連ねています。マウザーのEITプログラムは、The Tech Between Usの対話を補足する様々な独占コンテンツを提供し続けています。このプログラムでは、グリーン・エネルギー貯蔵システムの分野でデザイン・コミュニティが行っていることに焦点を当てた2つの記事、ケース・スタディ、インフォグラフィック、そして動画を用いて、再生可能エネルギーと貯蔵システムに関する重要な洞察と、地球規模での潜在的な影響についての情報を提供します。

グリーン・エネルギー・システムに続いて、マウザーのプログラムは、物質の標準、デジタル治療、環境センサー、Wi-Fi 7、産業機械についてのビジョンをさらに探求していきます。進化する世界に追随するために必要となる技術開発を解き明かし、市場における様々な新製品にスポットを当てます。2015年から始まったマウザーのエンパワリング・イノベーション・トゥゲザープログラムは、業界で最も認知された電子部品に関するプログラムの1つです。詳細については、https://www.mouser.com/empowering-innovation/をご覧ください。また、Facebook、LinkedIn、Twitter、YouTubeでマウザーをフォローしてください。

