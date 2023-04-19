【ソウル時事】朝鮮中央通信は１９日、北朝鮮の金正恩朝鮮労働党総書記が１８日に宇宙開発局を現地指導し「軍事偵察衛星１号機」を計画通り打ち上げるよう指示したと報じた。具体的な日時について同通信は触れていない。北朝鮮の軍事衛星が打ち上げられれば初めてとなる。

同通信は、軍事衛星が「４月現在、完成した」と伝えている。正恩氏は、打ち上げに向け非常設の「衛星発射準備委員会」の設置も指示。「最終準備を急いで終えるように」と命じた。今後続けて偵察衛星を整備し、情報収集能力を強化していく方針も打ち出した。