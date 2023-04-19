ＮＹ円、１３４円台前半
2023年04月19日07時10分
【ニューヨーク時事】１８日のニューヨーク外国為替市場では、米長期金利の低下を背景に円買い・ドル売りが先行し、円相場は１ドル＝１３４円台前半に上昇した。午後５時現在は１３４円０５～１５銭と、前日同時刻比３８銭の円高・ドル安。
ＮＹ円、１３４円台前半
2023年04月19日07時10分
【ニューヨーク時事】１８日のニューヨーク外国為替市場では、米長期金利の低下を背景に円買い・ドル売りが先行し、円相場は１ドル＝１３４円台前半に上昇した。午後５時現在は１３４円０５～１５銭と、前日同時刻比３８銭の円高・ドル安。
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ウォール・ストリート・ジャーナル