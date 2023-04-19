〔日経〕

◆日経平均が年初来高値 ２万８６５８円、８カ月ぶり水準(1)

◆アップル経済圏、次は金融 米で預金参入、年利４．１５％ 「ｉＰｈｏｎｅ」１億人 囲い込み狙う 米地銀に逆風(2)

◆中国、１～３月４．５％成長 ゼロコロナ終了 サービス業は復調 雇用改善遅れ、力強さ欠く(3)

◆三井住友、ＡＴ１債発行へ １４００億円、金融正常化へ一歩(3)

◆自衛官採用、過去最低に 任期制、計画の半数割れ ２２年度 防衛力強化に人材の壁(4)

◆５Ｇ網整備へ技術者争奪 携帯大手４社、１４％増員 人材不足 転職者年収も２割上昇▽「プラチナバンド」未利用電波 携帯電話で利用可能 総務省方針(5)

〔日刊工業〕

◆三菱自が新小型ＳＵＶ 東南ア戦略車 インドネシアで生産(1)

◆新潟工場 生産性２倍 ＡＴＭ組み立て スキル可視化 富士通フロンテック(1)

◆腫瘍の「硬さ」 カラー画像化 オスティーラボ ＣＴ・顕微鏡活用(1)

〔鉄鋼新聞〕

◆製鋼用マンガン国際価格 下げ止まりの兆候 生産サイドでコスト増顕在化 需要回復は遅れ(1)

◆５月積み店売りＨ形鋼販価 ヤマトスチール据え置き 前回値上げの浸透見極め(1)

◆Ｈグレードファブの千代田興業 秋田で新本社・工場建設 ３工場集約、来年５月稼働目指す(1)（続）