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１９日の朝刊（都内最終版）☆３

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１９日の朝刊（都内最終版）☆３

2023年04月19日07時00分

〔日経〕
◆日経平均が年初来高値　２万８６５８円、８カ月ぶり水準(1)
◆アップル経済圏、次は金融　米で預金参入、年利４．１５％　「ｉＰｈｏｎｅ」１億人　囲い込み狙う　米地銀に逆風(2)
◆中国、１～３月４．５％成長　ゼロコロナ終了　サービス業は復調　雇用改善遅れ、力強さ欠く(3)
◆三井住友、ＡＴ１債発行へ　１４００億円、金融正常化へ一歩(3)
◆自衛官採用、過去最低に　任期制、計画の半数割れ　２２年度　防衛力強化に人材の壁(4)
◆５Ｇ網整備へ技術者争奪　携帯大手４社、１４％増員　人材不足　転職者年収も２割上昇▽「プラチナバンド」未利用電波　携帯電話で利用可能　総務省方針(5)
〔日刊工業〕
◆三菱自が新小型ＳＵＶ　東南ア戦略車　インドネシアで生産(1)
◆新潟工場　生産性２倍　ＡＴＭ組み立て　スキル可視化　富士通フロンテック(1)
◆腫瘍の「硬さ」　カラー画像化　オスティーラボ　ＣＴ・顕微鏡活用(1)
〔鉄鋼新聞〕
◆製鋼用マンガン国際価格　下げ止まりの兆候　生産サイドでコスト増顕在化　需要回復は遅れ(1)
◆５月積み店売りＨ形鋼販価　ヤマトスチール据え置き　前回値上げの浸透見極め(1)
◆Ｈグレードファブの千代田興業　秋田で新本社・工場建設　３工場集約、来年５月稼働目指す(1)（続）

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