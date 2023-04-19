【ニューデリー時事】アフガニスタンで昨年、生活に必要最低限の収入を下回る水準で暮らす貧困層が約３４００万人に上ったことが、１８日に公表された国連開発計画（ＵＮＤＰ）の報告書で分かった。国民のおよそ８５％に当たるという。

２０２０年のデータでは、貧困層は約１９００万人。２１年８月にイスラム主義組織タリバンが政権を奪取して以降、約１．８倍に増えた。