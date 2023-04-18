円、１３４円台前半 ロンドン外為
2023年04月18日20時39分
【ロンドン時事】１８日午前のロンドン外国為替市場では、米国の早期利上げ停止観測の後退に伴う円売り・ドル買いが一服し、円相場は１ドル＝１３４円台前半で強含んだ。正午現在は１３４円０５～１５銭と、前日午後４時比４５銭の円高・ドル安。
円、１３４円台前半 ロンドン外為
2023年04月18日20時39分
【ロンドン時事】１８日午前のロンドン外国為替市場では、米国の早期利上げ停止観測の後退に伴う円売り・ドル買いが一服し、円相場は１ドル＝１３４円台前半で強含んだ。正午現在は１３４円０５～１５銭と、前日午後４時比４５銭の円高・ドル安。
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ウォール・ストリート・ジャーナル