デルロサリオ元フィリピン外相死去
2023年04月18日18時18分
アルバート・デルロサリオ氏（元フィリピン外相）１８日に死去、８３歳。家族が公表した。死因は非公開。
アロヨ政権時代に実業家から駐米大使となり、１１～１６年にアキノ政権の外相を務めた。１３年には、南シナ海で覇権主義的な動きを強める中国がフィリピンの主権を侵害しているとして、オランダ・ハーグの仲裁裁判所に提訴するなどした。
デルロサリオ元フィリピン外相死去
2023年04月18日18時18分
アルバート・デルロサリオ氏（元フィリピン外相）１８日に死去、８３歳。家族が公表した。死因は非公開。
アロヨ政権時代に実業家から駐米大使となり、１１～１６年にアキノ政権の外相を務めた。１３年には、南シナ海で覇権主義的な動きを強める中国がフィリピンの主権を侵害しているとして、オランダ・ハーグの仲裁裁判所に提訴するなどした。
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