＜セ＞

広 島 １－２ 阪 神（終了、甲子園）

中 日 ０－２ ヤクル（７回裏、坊っちゃん）

ＤｅＮ ２－０ 巨 人（終了、長崎ビッグＮ）

＜パ＞

ロッテ ４－１ 日ハム（９回表、エスコンフィールド）

ソフト ３－７ 西 武（終了、東京ドーム）

楽 天 ３－１ オリッ（８回裏、京セラドーム大阪）



データ協力 ＮＰＢ－ＢＩＳ