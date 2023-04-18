１９日の予告先発投手 プロ野球セ・リーグ
2023年04月18日17時57分
▽巨人・山崎伊―ＤｅＮＡ・浜口（みどりの森）
▽阪神・大竹―広島・遠藤（甲子園）
１９日の予告先発投手 プロ野球セ・リーグ
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