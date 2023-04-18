【ロンドン時事】１８日朝のロンドン外国為替市場では、米国の早期利上げ停止観測の後退に伴う円売り・ドル買いが一服し、円相場は１ドル＝１３４円台前半で強含んだ。午前９時現在は１３４円２０～３０銭と、前日午後４時比３０銭の円高・ドル安。