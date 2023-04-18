円相場、１３４円２２～２２銭 １８日午後５時現在
2023年04月18日17時07分
１８日の東京外国為替市場の円相場は、午後５時現在１ドル＝１３４円２２～２２銭と、前日（１３４円０４～０５銭）に比べ１８銭の円安・ドル高となった。
円相場、１３４円２２～２２銭 １８日午後５時現在
2023年04月18日17時07分
１８日の東京外国為替市場の円相場は、午後５時現在１ドル＝１３４円２２～２２銭と、前日（１３４円０４～０５銭）に比べ１８銭の円安・ドル高となった。
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