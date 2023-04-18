関西電力は１８日、岐阜県飛騨市で新設工事を進めていた水力発電所「新打保発電所」について、計画を中止すると発表した。建設予定地の斜面に堆積した土砂が見積もりより厚く、安全確保に必要な工事費用が増加するため。今後は同市と協議の上、整備した道などを残して原状復帰する。計画中止による損失額は非公表。