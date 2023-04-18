東京六大学野球春季リーグ戦第２週第３日は１８日、神宮球場で３回戦１試合が行われ、法大が立大に４―３で逆転勝ちし、２勝１分けとして勝ち点を２に伸ばした。

法大は五回に中津（３年、小松大谷）のソロで２点差に迫り、七回に武川（３年、滋賀学園）の左前打などで３点を挙げた。２番手で３回無失点の武冨（４年、日大藤沢）が今季初勝利。