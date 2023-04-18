ニュージーランド首相、ＮＡＴＯ会議出席へ
2023年04月18日15時32分
【シドニー時事】ニュージーランド（ＮＺ）のヒプキンス首相は１８日、リトアニアの首都ビリニュスで７月に開催される北大西洋条約機構（ＮＡＴＯ）首脳会議に出席すると表明した。ＮＺはＮＡＴＯ非加盟だが、インド太平洋のパートナー国の一つとして招待されていた。
ニュージーランド首相、ＮＡＴＯ会議出席へ
2023年04月18日15時32分
【シドニー時事】ニュージーランド（ＮＺ）のヒプキンス首相は１８日、リトアニアの首都ビリニュスで７月に開催される北大西洋条約機構（ＮＡＴＯ）首脳会議に出席すると表明した。ＮＺはＮＡＴＯ非加盟だが、インド太平洋のパートナー国の一つとして招待されていた。
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ウォール・ストリート・ジャーナル