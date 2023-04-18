米大リーグ・談話
2023年04月18日15時30分
◇必死に食らい付く
カブス・鈴木 甘い球だけ振れば簡単だが、それがなかなかできないのがバッティング。難しい。日々、必死に食らい付いてやっていくだけ。（時事）
米大リーグ・談話
2023年04月18日15時30分
◇必死に食らい付く
カブス・鈴木 甘い球だけ振れば簡単だが、それがなかなかできないのがバッティング。難しい。日々、必死に食らい付いてやっていくだけ。（時事）
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