ＮＢＡプレーオフ（１７日）
2023年04月18日15時29分
【東カンファレンス１回戦】
▽第２戦・フィラデルフィア（７６ｅｒｓ２勝）
７６ｅｒｓ ９６ ２５―２５ ８４ ネ ッ ツ
１９―２４
２４―１４
２８―２１
【西カンファレンス１回戦】
▽第２戦・サクラメント（キングズ２勝）
キングズ １１４ １７―２３ １０６ ウォリアー
４１―２９ ズ
２５―２３
３１―３１
（時事）
ＮＢＡプレーオフ（１７日）
2023年04月18日15時29分
【東カンファレンス１回戦】
▽第２戦・フィラデルフィア（７６ｅｒｓ２勝）
７６ｅｒｓ ９６ ２５―２５ ８４ ネ ッ ツ
１９―２４
２４―１４
２８―２１
【西カンファレンス１回戦】
▽第２戦・サクラメント（キングズ２勝）
キングズ １１４ １７―２３ １０６ ウォリアー
４１―２９ ズ
２５―２３
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