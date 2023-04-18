１４４円高の２万８６５８円８３銭 １８日の平均株価
2023年04月18日15時08分
１８日の東京株式市場の日経平均株価は、２万８６５８円８３銭と前日終値比１４４円０５銭高で終わった。出来高は概算で１０億１２００万株。
１４４円高の２万８６５８円８３銭 １８日の平均株価
2023年04月18日15時08分
１８日の東京株式市場の日経平均株価は、２万８６５８円８３銭と前日終値比１４４円０５銭高で終わった。出来高は概算で１０億１２００万株。
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