台灣新北市--(BUSINESS WIRE)-- (ビジネスワイヤ) -- SMART Modular Technologies, Inc(以下、「SMART」)は、SGH(Nasdaq:SGH)の一部門であり、メモリソリューション、ソリッドステートドライブ、ハイブリッドストレージ製品の世界的リーダーです。同社は、SMART RUGGEDポートフォリオの一部であるPCIe NVMe SSD製品の新しいT6CN製品群の導入を発表します。

本プレスリリースではマルチメディアを使用しています。リリースの全文はこちらをご覧ください。:https://www.businesswire.com/news/home/20230418006208/ja/

The T6CN family of SSD drives from SMART Modular RUGGED offers a high performance, cost competitive solution for defense, industrial and telecommunications applications. (Photo: Business Wire)