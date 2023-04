ドイツ、ヘルツォーゲンアウラハ--(BUSINESS WIRE)-- (ビジネスワイヤ) -- スポーツ用品メーカーの独プーマは、ドイツの長距離陸上選手、コンスタンツェ・クロスターハルフェンとパートナーシップ契約を結び、5月5日にドーハで開催されるダイヤモンドリーグ第1戦から彼女が同社のパフォーマンスランニング製品を着用することが決まりました。

Sports company PUMA has signed a partnership agreement with German long-distance runner Konstanze Klosterhalfen, who will wear the company’s performance running products starting at the first Diamond League event in Doha on May 5. (Photo: Business Wire)