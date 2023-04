韓国、安山市--(BUSINESS WIRE)-- (ビジネスワイヤ) -- 光半導体の世界的企業であるソウル半導体(KOSDAQ:046890)は、ボルボの新型電動SUV「EX90」にSunLike LEDライトが搭載されるようになることを発表しました。太陽スペクトルを持つSunLike技術が量産車に適用されるのは今回が初となります。

SunLike技術を採用したボルボEX90 (左) / SunLikeと一般的なLEDの色域の比較グラフ (右) (画像:ビジネスワイヤ)

世界で初めて開発・量産化したソウル半導体の「SunLike」は、自然光を再現し、人体における24時間の生体サイクルを守る、体に良い光技術です。ソウル半導体は過去5年間、アメリカのハーバード大学、スイスのバーゼル大学、韓国のソウル大学と複数の臨床試験を実施し、その結果太陽スペクトルを活用することで、SunLikeが近視の改善、細胞の再生、記憶力の向上、自然の色の再現を達成することが分かりました。

近視の改善

光はどれも同じというわけではなく、照明もどれでも良いというわけではありません。自然光に近ければ近いほど望ましい効果が得られます。光はエネルギーを持った粒子の集合体であるため、高エネルギーのブルーライトを長時間目に浴びると、視細胞が傷つき近視になる可能性が高くなります。自然光があふれる屋外よりも、屋内で過ごす時間が長いアジアの子供たちに近視が多いのはこのためです。

シンガポール眼科研究所(SERI)著「Recovery From Form-Deprivation Myopia in Chicks Is Dependent Upon the Fullness and Correlated Color Temperature of the Light Spectrum(2020)」によると、SunLikeを使用することで近視が改善される可能性が指摘されています。

細胞の再生

自然光は睡眠にも影響します。夕方の太陽光は、眠りを誘うメラトニンの分泌を促進します。60兆個あると言われる人間の体細胞は、その70%以上が寝ている間に再生されると言われています。スイスのバーゼル大学が実施した「Effect of daylight LED on visual comfort, melatonin, mood, waking performance and sleep(2019)」の研究を通じて、ソウル半導体は、SunLikeの照明は従来のLEDよりも睡眠の質を向上させることを確認しました。

記憶力の向上

良質な睡眠をとることで、脳に毒素が溜まる可能性が減り、記憶力や集中力も向上します。ソウル半導体は、ハーバード大学医学部大学院が実施した「Daytime Exposure to Short Wavelength-Enriched Light Improves Cognitive Performance in Sleep-Restricted College-Aged Adults(2021)」の研究を通じて、SunLikeの照明を使用した場合には問題解決能力が5%改善し、解決スピードも3.2倍向上することを確認しました。

カラーレプリケーション

従来のCRI90のLEDは、演色評価数が高くても(太陽光の演色評価数は100)14色の色域を90%しか再現できませんでした。しかし、SunLikeは99色すべての色域を95%再現できます。つまり、自然な太陽光の下で見る色に近づいたということです。

ボルボのマテリアル&カラー担当のDan Fidgett氏は、「SunLike LEDから発せられる光のスペクトルを利用することで、ボルボEX90の先進的な素材とインテリアデザインを、色の歪みなく、よりはっきりと際立たせることができます。」と述べています。また、Fidgett氏は「ボルボEX90のインテリアにSunLike LEDを導入することは、お客様に高級車の内装を実感してもらうために、革新的技術を導入するという当社の野心を示すものです。」とも述べています。

ボルボEX90のすべての車載照明にはSunLikeが導入されることになりました。すでに世界中の大規模な博物館や美術館で広く使用されており、SunLikeのLEDはイタリアのポンペイ遺跡の壁画の色や質感をよりくっきりと照らすためにも使用されています。

SunLikeの主任開発者兼ソウル半導体の技術顧問の小林氏(元TMATの最高経営責任者(CEO))は、「SunLikeは、自然光の利点をすべて備えており、他とは異なる高品質な『ヘルシーな照明』と言ってよいでしょう。人々が休息する居住スペース、患者が屋外活動を制限される病院、集中力が必要で視力を守ることが大切な学校、光を必要とする園芸用温室など、さまざまな場所で広く活用されています」と説明しています。

ボルボEX90同様、今後、同じ技術基盤を持つ「Polestar 3」にもSunLikeを搭載する予定です。

ソウル半導体について

ソウル半導体は、キャプティブ市場を除いたランキングで世界第2位のグローバルLEDメーカーであり、18,000以上の特許を保有しています。ソウル半導体は、差別化された製品ポートフォリオに基づき、幅広い技術を提供し、屋内外の照明、自動車、携帯電話やコンピューターディスプレイなどのIT製品、さらにはUVエリア向けの革新的なLED製品を量産しています。ソウルの世界初の開発・量産製品は、パッケージフリーLED「WICOP」、高電圧AC駆動LED「Acrich」、従来LEDの10倍の出力を持つLED「nPola」、最先端の紫外線クリーン技術LED「Violeds」、全方向発光技術のフィラメントLED、天然太陽スペクトルを持つLED「SunLike」など、LED業界のスタンダードとなり、世界市場をリードしています。詳細については、www.seoulsemicon.com/en、YouTube、LinkedInをご覧ください。

