フィラデルフィア--(BUSINESS WIRE)-- (ビジネスワイヤ) -- PCIファーマ・サービシズ(PCI)は、世界有数の受託開発・製造機関(CDMO)であり、本日、サンディエゴとメルボルンの施設に設置された3台の新しい最先端の自動無菌充填仕上げ機が完全に稼働したことを発表しました。サイティバの革新的な機械を使用すると、小規模から中規模のクライアントのニーズに合わせて、さまざまな滅菌医薬品をバイアルや注射器に充填できます。この機器をPCIのエンドツーエンドサービスと組み合わせることで、Speed to Study™ が加速し、提案書署名から注射剤の配布までの平均所要時間が大幅に短縮されます。

本プレスリリースではマルチメディアを使用しています。リリースの全文はこちらをご覧ください。:https://www.businesswire.com/news/home/20230418005130/ja/

The Microcell Vial Filler in action at PCI’s San Diego location. One of these machines is also located in PCI’s Melbourne facility. (Photo: Business Wire)