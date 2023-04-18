松野官房長官、北朝鮮擁護の中ロ批判
2023年04月18日10時56分
松野博一官房長官は１８日の記者会見で、北朝鮮の弾道ミサイル発射を巡り、国連安全保障理事会が１７日の緊急会合で一致した見解を出せなかったことについて、「一部の国の消極的な姿勢で、安保理が行動できていないのは大変遺憾だ」と述べ、北朝鮮を擁護する中国とロシアを批判した。
松野官房長官、北朝鮮擁護の中ロ批判
2023年04月18日10時56分
松野博一官房長官は１８日の記者会見で、北朝鮮の弾道ミサイル発射を巡り、国連安全保障理事会が１７日の緊急会合で一致した見解を出せなかったことについて、「一部の国の消極的な姿勢で、安保理が行動できていないのは大変遺憾だ」と述べ、北朝鮮を擁護する中国とロシアを批判した。
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