ロシア産原油、東部港から制裁回避か 米財務省が警告
2023年04月18日10時46分
【ワシントン時事】米財務省は１７日、先進７カ国（Ｇ７）などがウクライナ侵攻を理由にロシア産原油の取引価格に上限を設定した制裁措置を巡り、ロシア東部の港が「制裁逃れ」に使われている可能性があると発表した。ロシア東部の港は中国など対アジア輸出の拠点となっており、船舶保険や金融サービスを提供する西側諸国の企業に注意するよう警告を発した。
ロシア産原油、東部港から制裁回避か 米財務省が警告
2023年04月18日10時46分
【ワシントン時事】米財務省は１７日、先進７カ国（Ｇ７）などがウクライナ侵攻を理由にロシア産原油の取引価格に上限を設定した制裁措置を巡り、ロシア東部の港が「制裁逃れ」に使われている可能性があると発表した。ロシア東部の港は中国など対アジア輸出の拠点となっており、船舶保険や金融サービスを提供する西側諸国の企業に注意するよう警告を発した。
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ウォール・ストリート・ジャーナル