主要食品１９５社が公表した今年の食品値上げが２万品目を超えたことが１８日、帝国データバンクの調査で分かった。値上げラッシュに見舞われた昨年よりも３カ月早い突破。同社は今年１年間で、昨年の２万５７６８品目を上回って３万品目に到達する可能性があるとみている。