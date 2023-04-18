チェベトが連覇 キプチョゲは６位―ボストン・マラソン
2023年04月18日10時53分
【ボストン時事】ボストン・マラソンは１７日、ボストン郊外から市街地までの片道コースで行われ、男子はエバンス・チェベト（ケニア）が２時間５分５４秒で２連覇を果たした。世界記録保持者で、五輪２連覇中のエリウド・キプチョゲ（同）は２時間９分２３秒で６位に終わった。
女子は山口遥（ＡＣ・ＫＩＴＡ）が２時間４４分１７秒で４８位。ヘレン・オビリ（ケニア）が２時間２１分３８秒で優勝した。
チェベトが連覇 キプチョゲは６位―ボストン・マラソン
2023年04月18日10時53分
【ボストン時事】ボストン・マラソンは１７日、ボストン郊外から市街地までの片道コースで行われ、男子はエバンス・チェベト（ケニア）が２時間５分５４秒で２連覇を果たした。世界記録保持者で、五輪２連覇中のエリウド・キプチョゲ（同）は２時間９分２３秒で６位に終わった。
女子は山口遥（ＡＣ・ＫＩＴＡ）が２時間４４分１７秒で４８位。ヘレン・オビリ（ケニア）が２時間２１分３８秒で優勝した。
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