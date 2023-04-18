畑岡、変わらず１３位 女子ゴルフ世界ランク
2023年04月18日09時11分
女子ゴルフの最新世界ランキングが１７日付で発表され、畑岡奈紗は１３位で前週から変動がなかった。古江彩佳は一つ下げて１９位。山下美夢有は２１位、笹生優花は３１位。
１位はリディア・コー（ニュージーランド）。 （時事）
畑岡、変わらず１３位 女子ゴルフ世界ランク
2023年04月18日09時11分
女子ゴルフの最新世界ランキングが１７日付で発表され、畑岡奈紗は１３位で前週から変動がなかった。古江彩佳は一つ下げて１９位。山下美夢有は２１位、笹生優花は３１位。
１位はリディア・コー（ニュージーランド）。 （時事）
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