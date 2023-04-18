高精度の位置情報提供に向けた補正データ配信サービスを手掛けるジェノバ（東京都千代田区、河野芳道社長）が１８日、東証グロース市場に上場する。公募と第三者割当増資で調達見込みの３億９０００万円は、サーバーの増強などの設備投資や人材確保に向けた人件費に充てる。